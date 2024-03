Nanjing Port Aktie: Anleger aufgepasst!

Nanjing Port schüttet eine Dividendenrendite von 0,99 % aus, was 1,24 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,22 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Nanjing Port in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Aktienkurs von Nanjing Port verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,7 %, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche einen Unterperformance von -10,52 % bedeutet. Im Branchenvergleich lag die Performance zudem 1,55 % unter dem Durchschnitt des "Industrie"-Sektors. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nanjing Port-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf längere Sicht wird das Wertpapier jedoch als neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für diesen Punkt der Analyse führt.