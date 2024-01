Nanjing Panda Electronics Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanjing Panda Electronics mit 505 bewertet, was darauf hindeutet, dass die Börse 505,19 Euro für jeden Euro Gewinn von Nanjing Panda Electronics zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Überbewertung von 839 Prozent, da der Durchschnittswert in der Branche der "Kommunikationsausrüstung" derzeit bei 53 liegt. Aufgrund des hohen KGV wird der Titel daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Relative-Stärke-Index (RSI) Analyse zeigt, dass Nanjing Panda Electronics weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7-Wert liegt bei 45,54 Punkten und der RSI25-Wert bei 51,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Werte führt.

In Bezug auf die Jahresperformance liegt der Aktienkurs von Nanjing Panda Electronics im Vergleich zum Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche um 15 Prozent niedriger mit einer Rendite von -25,51 Prozent. Ebenso liegt die Rendite in der "Kommunikationsausrüstung"-Branche um 12,36 Prozent niedriger als der Durchschnitt von -13,16 Prozent. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird Nanjing Panda Electronics als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum merkliche Änderungen zeigt.

Es ist also zu sehen, dass Nanjing Panda Electronics gemäß der Analyse des KGV, RSI, Branchenvergleich Aktienkurs und Sentiment und Buzz als überbewertet und in unterschiedlichen Kategorien als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft wird.