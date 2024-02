Nanjing Panda Electronics Aktie: Augen auf!

Die technische Analyse der Nanjing Panda Electronics zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 2,58 HKD liegt, was einem Abstand von -14 Prozent zum GD200 (3 HKD) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Darüber hinaus beträgt der GD50, der den Durchschnittskurs der letzten 50 Tage angibt, 3,06 HKD, was zu einem Abstand von -15,69 Prozent führt und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Alles in allem wird der Aktienkurs von Nanjing Panda Electronics als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnittskurs der letzten 50 und 200 Tage.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben derzeit positive Signale zur Einschätzung und Stimmung rund um Nanjing Panda Electronics wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Nanjing Panda Electronics im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,43 Prozent erzielt, was 4,01 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -20,4 Prozent, und Nanjing Panda Electronics liegt aktuell 5,03 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nanjing Panda Electronics beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -5,06 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.