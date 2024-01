Nanjing Medical Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Nanjing Pharmaceutical-Aktie hat in den letzten Monaten wenig Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger erfahren. Sowohl die Rate der Stimmungsänderung als auch die Diskussionsintensität blieben stabil, was zu einem neutralen Rating führt. Auch die technische Analyse zeigt gemischte Signale: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer negativen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie zeigt gemischte Signale, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt im Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer neutralen Bewertung auf fundamentalen Kriterien führt. Insgesamt erhält die Nanjing Pharmaceutical-Aktie daher ein neutrales Rating auf Basis der verschiedenen Analysen.

