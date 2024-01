Nanjing Medical Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Nanjing Pharmaceutical liegt bei 68 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59 und spricht ebenfalls für eine "Neutral"-Situation.

Die Dividendenrendite der Nanjing Pharmaceutical beträgt 3,01 Prozent und liegt damit 1,23 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 1,78 Prozent. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität im Netz aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nanjing Pharmaceutical liegt bei 10 und entspricht damit in etwa dem Durchschnittswert der Branche "Gesundheitsdienstleister". Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.