Nanjing Medical Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Meinungen und Diskussionen rund um Nanjing Pharmaceutical auf sozialen Medienplattformen geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanjing Pharmaceutical mit einem Wert von 10,61 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Nanjing Pharmaceutical auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als "Schlecht" bewertet wird, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie dagegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Nanjing Pharmaceutical derzeit eine Rendite von 3,01 % aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,76 %. Aufgrund dieser Differenz von 1,25 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.