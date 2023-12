Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von Nanjing King-friend Biochemical Pharmaceutical verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,18 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Aktie damit um 27,99 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,19 Prozent). Die jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Arzneimittel" beträgt im Mittel 1,19 Prozent, und Nanjing King-friend Biochemical Pharmaceutical liegt aktuell 30,37 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei Nanjing King-friend Biochemical Pharmaceutical bei 35,33 Punkten und zeigt damit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Demnach erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 19,22, was bedeutet, dass Nanjing King-friend Biochemical Pharmaceutical überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, und die Stimmungsänderung war negativ. Daher wird die langfristige Stimmung als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien beobachtet und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" bewertet.