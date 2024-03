Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Nanjing King-friend Biochemical Pharmaceutical zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 13,38 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 12,42 CNH beträgt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -7,17 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 13,71 CNH, was einem Abstand von -9,41 Prozent entspricht, ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 75, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 53,84, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus eine "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen unterstützt diese Einschätzung.

Im Branchenvergleich erzielte die Nanjing King-friend Biochemical Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,35 Prozent, was eine Underperformance von -8,58 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 6,45 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.