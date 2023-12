Nanjing Kangni Mechanical, Electrical Aktie: Das kann keiner glauben

Die Nanjing Kangni Mechanical & Electrical-Aktie wird derzeit anhand verschiedener analytischer Methoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,81 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,53 CNH deutlich darüber liegt (Unterschied +14,97 Prozent). Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,01 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt derzeit einen Wert von 46,87, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 43,52 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt gemischte Signale. Während in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen zu finden waren, wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Nanjing Kangni Mechanical & Electrical-Aktie eine Rendite von 26,67 Prozent erzielt hat, was mehr als 27 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,04 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 27,7 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.