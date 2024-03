Nanjing Iron, Steel Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Nanjing Iron & Steel-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 42, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 35,62 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nanjing Iron & Steel.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nanjing Iron & Steel besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren.

Im Branchenvergleich erzielte Nanjing Iron & Steel in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,73 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -21,3 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +45,02 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Performance von Nanjing Iron & Steel um 45,02 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Nanjing Iron & Steel-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in Bezug auf die charttechnische Entwicklung.