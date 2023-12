Nanjing Iron, Steel Aktie: Hammer Entwicklung!

Die technische Analyse der Nanjing Iron & Steel-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,67 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,7 CNH liegt, was einer Abweichung von +0,82 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie neutral bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,73 CNH nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Nanjing Iron & Steel-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete Nanjing Iron & Steel in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,54 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,13 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +30,68 Prozent für Nanjing Iron & Steel. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 30,68 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu Nanjing Iron & Steel geäußert wurden, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Allerdings lassen sich auch zehn Handelssignale ermitteln, wovon 9 auf eine schlechte Entwicklung hinweisen. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Nanjing Iron & Steel bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet wird. Allerdings hat die Kommunikationsfrequenz in den letzten Wochen zugenommen, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe führt. Insgesamt erhält Nanjing Iron & Steel auf dieser Ebene daher eine "Gut"-Rating.