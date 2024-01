Nanjing Huadong Electronic-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tpv beträgt 42, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) als neutral eingestuft wird. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Tpv weder unter- noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tpv-Aktie liegt bei 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 55,13, was bedeutet, dass Tpv weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Tpv.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tpv-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 2,38 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,68 CNH, was einem Unterschied von +12,61 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 2,73 CNH, was bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Tpv ergibt, die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Tpv also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende hat Tpv derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,03 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Tpv-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.