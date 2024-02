Nanjing Huadong Electronic Aktie: Das ist erstaunlich

Die Tpv-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,4 CNH verzeichnet, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt, da der letzte Schlusskurs mit diesem Wert übereinstimmt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,45 CNH nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat die Tpv-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 50,16 Prozent erzielt, während der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von -18,52 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das aktuelle KGV von Tpv bei 42, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als neutral eingestuft wird.

Das Sentiment und der Buzz im Netz zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für die Tpv-Aktie führt.