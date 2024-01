Nanjing Huadong Electronic Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien bezüglich Tpv war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab sieben positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Tpv daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche konnte Tpv in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,92 Prozent erzielen, da die Aktie um 36,04 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors, der eine Rendite von 14,01 Prozent hatte, lag Tpv mit 22,03 Prozent über diesem Wert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tpv liegt bei 79,41, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Tpv daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Tpv-Aktie beträgt 2,39 CNH, was nur eine Abweichung von +2,51 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2,45 CNH darstellt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,7 CNH, während der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Tpv daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.