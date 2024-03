Nanjing Huadong Electronic Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Aktienkurs von Tpv hat im letzten Jahr eine Rendite von 13,84 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" um 27,87 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -8,34 Prozent, und Tpv liegt aktuell 22,18 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung gegenüber Tpv hat sich als überwiegend positiv erwiesen, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren und Themen der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Tpv ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,45 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral" Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Tpv mit 0 % unter dem Durchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" und erzielt einen geringeren Ertrag von 1,17 Prozentpunkten. Aufgrund dieser niedrigeren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.