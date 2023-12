Nanjing Huadong Electronic Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse der Tpv-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,36 CNH. Der letzte Schlusskurs von 2,63 CNH weicht somit um +11,44 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Hingegen beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 2,82 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -6,74 Prozent darunter liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Tpv-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Tpv-Aktie betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in den sozialen Medien. Die Redaktion bewertet dies daher als "Neutral". Auch die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt keine wesentliche Veränderung im Vergleich zu normalen Diskussionen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird eingeschätzt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tpv wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 55,56 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Tpv weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Tpv-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Abschließend betrachtet, weist die Tpv-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als ein unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.