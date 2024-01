Nanjing Gaoke Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Nanjing Gaoke-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 66,67, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -8 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist hingegen nur eine geringfügige Abweichung von -1,97 Prozent auf und resultiert in einer neutralen Bewertung auf dieser Basis.

Die Stimmung rund um die Aktie wird auch analysiert, wobei die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ein langfristiges Bild ergeben. In diesem Fall zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt erhält die Nanjing Gaoke-Aktie daher auf Basis der verschiedenen Analysekriterien eine neutrale bis positive Bewertung.