Nanjing Gaoke Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Nanjing Gaoke-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,41 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 6,27 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -2,18 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 6,09 CNH zeigt eine Abweichung von +2,96 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Nanjing Gaoke-Aktie überwiegend positiv sind. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Gut" führt. Die Aktie von Nanjing Gaoke wird also bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nanjing Gaoke-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (46) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (43,46) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nanjing Gaoke-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.