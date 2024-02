Nanjing Gaoke Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Nanjing Gaoke-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 6,41 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs bei 6,37 CNH lag, was einem Abstand von -0,62 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,08 CNH, was einer Differenz von +4,77 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nanjing Gaoke-Aktie liegt bei 16,67, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 40,74 und weist daher auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung für den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Nanjing Gaoke-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb die Bewertung in diesem Bereich als "Neutral" ausfällt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Nanjing Gaoke-Aktie als "Schlecht" in diesem Bereich.