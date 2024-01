Nanjing Chervon Auto Precision Technology Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI der Nanjing Chervon Auto Precision liegt bei 64,81 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 71,01 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In Bezug auf die Aktie von Nanjing Chervon Auto Precision wurde in den sozialen Medien zuletzt eine neutrale Stimmung festgestellt, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen, weshalb insgesamt eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nanjing Chervon Auto Precision-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,68 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 13,71 CNH -12,56 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist die Aktie mit einem Wert von 15,7 CNH und einem Abweichung von -12,68 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung auf. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Abschließend zeigt die Analyse des Sentiments und Buzz, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Nanjing Chervon Auto Precision in den letzten Wochen kaum verändert waren. Daher wird die Aktie sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch die Diskussionsstärke mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

