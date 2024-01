Tomoegawa Aktie: Immer langsam!

Die Tomoegawa-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 699,5 JPY, während der aktuelle Kurs 1085 JPY beträgt, was einer Abweichung von +55,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 765,14 JPY über dem aktuellen Kurs (+41,8 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt der Relative Strength-Index (RSI) mit einem Wert von 6,39 und RSI25 von 19,05 eine positive Einschätzung auf diesem Niveau.

Insgesamt erhält die Tomoegawa-Aktie somit aus charttechnischer Sicht sowie aus Sicht der Anleger-Stimmung und des Sentiments eine "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung.

