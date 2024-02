Nanjing Chervon Auto Precision Technology Aktie: Chancenlos!

Die Nanjing Chervon Auto Precision hat laut der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 14,91 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (8,89 CNH) um -40,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das entspricht einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 13,43 CNH, was einer Abweichung von -33,8 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Nanjing Chervon Auto Precision liegt bei 79,62, was eine Überkauftheit signalisiert. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 82 eine überkaufte Situation an. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Schlecht".

Anleger haben die Nanjing Chervon Auto Precision in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.