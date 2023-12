Nanfang Zhongjin Environment Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Aktienkurs von Nanfang Zhongjin Environment verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 23,46 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt nur um 0,08 Prozent, was bedeutet, dass Nanfang Zhongjin Environment im Branchenvergleich eine Outperformance von +23,38 Prozent erzielte. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,13 Prozent, wobei Nanfang Zhongjin Environment mit einer Überperformance von 23,33 Prozent deutlich darüber lag. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Nanfang Zhongjin Environment beträgt der RSI 94,12, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 66,13, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating "Schlecht".

Bezüglich der fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanfang Zhongjin Environment mit einem Wert von 31,1 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 0. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Nanfang Zhongjin Environment mit 2,96 CNH derzeit -4,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +1,37 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.