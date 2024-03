Nanfang Zhongjin Environment Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Nanfang Zhongjin Environment neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nanfang Zhongjin Environment-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 24,59, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert von 40 führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Nanfang Zhongjin Environment auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt beträgt für den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt 2,92 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,02 CNH liegt. Für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 2,79 CNH über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Nanfang Zhongjin Environment in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +14,57 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche und +13,84 Prozent gegenüber dem "Industrie"-Sektor. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende hat Nanfang Zhongjin Environment derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,59 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.