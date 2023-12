Nanfang Communication Aktie: Das liegt auf Eis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanfang Communication liegt derzeit bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,16 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies stellt eine Unterbewertung dar, da vergleichbare Werte in der Branche im Durchschnitt das 81-fache des Gewinns kosten. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Nanfang Communication mit 0,091 HKD derzeit +1,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -9 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nanfang Communication unterhalten, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Nanfang Communication durchschnittlich sind. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für das Anleger-Sentiment.