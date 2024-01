Nanfang Communication Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Aktie von Nanfang Communication als Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über sieben Tage (RSI7) und 25 Tage (RSI25) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nanfang Communication-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 85,71 und ein RSI25-Wert von 59,38. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Sentiment und Buzz im Internet können die Aktienstimmung verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir bei Nanfang Communication eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse kann die Aktie von Nanfang Communication als "günstig" bezeichnet werden, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 10,23 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche Abstand beträgt aktuell 81 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kommunikationsausrüstung" von 53.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt die Rendite von Nanfang Communication in der "Informationstechnologie"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei -18,75 Prozent, was über 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die Rendite bei -13,9 Prozent, wobei Nanfang Communication mit 4,85 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.