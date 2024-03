Nanfang Black Sesame, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Getlink":

Die technische Analyse der Nanfang Black Sesame-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,43 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,13 CNH weicht somit um -20,22 Prozent ab und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 5,31 CNH liegt, so ergibt sich ein Abweichung von -3,39 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nanfang Black Sesame-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Nanfang Black Sesame bei -42,86 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Nahrungsmittelbranche verzeichnet eine mittlere Rendite von -23,91 Prozent, und auch hier liegt Nanfang Black Sesame mit 18,95 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich eine negative Differenz von -1,84 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenpolitik von Nanfang Black Sesame wird daher von Analysten kritisch betrachtet.