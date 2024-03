Nanfang Black Sesame-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Nanfang Black Sesame-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,43 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von -20,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 5,31 CNH, was einer Abweichung von -3,39 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nanfang Black Sesame-Aktie liegt bei 44,61, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Nanfang Black Sesame in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Nanfang Black Sesame-Aktie überverkauft ist, wodurch sie ein "Gut"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.