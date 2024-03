Nanfang Black Sesame Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Pacific Ltd":

Der Aktienkurs von Nanfang Black Sesame hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -42,86 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche bei -23,07 Prozent, wobei Nanfang Black Sesame auch hier mit 19,79 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nanfang Black Sesame-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine überverkaufte Bewertung und damit ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Dividendenrendite von Nanfang Black Sesame beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,84 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war sieben Tage lang von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Nanfang Black Sesame gesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.