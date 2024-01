Nanfang Black Sesame Aktie: Die Bären zittern!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Nanfang Black Sesame von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um die Aktie waren überwiegend neutral. Insgesamt lässt sich daher die Anlegerstimmung als "Gut" einstufen.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanfang Black Sesame bei 44. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Nahrungsmittelbranche liegt die Aktie damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher neutral bewertet.

Im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche konnte Nanfang Black Sesame in den letzten 12 Monaten eine Performance von 33,47 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +43,7 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 43,99 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nanfang Black Sesame derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 37,5 über 7 Tage. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 59. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine neutrale Einstufung.

Insgesamt kann die Anlegerstimmung als gut bewertet werden, während die fundamentale Bewertung neutral ist und die technische Analyse eine neutrale Einstufung ergibt.