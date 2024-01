Nanexa Aktie: In selten guter Lage!

Die technische Analyse der Nanexa-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 2,52 SEK lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 1,325 SEK, was einem Unterschied von -47,42 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,93 SEK, wobei der letzte Schlusskurs (+42,47 Prozent) über diesem Wert liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Nanexa eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. An fünf Tagen war die Stimmung positiv und es gab keine negativen Diskussionen. An neun Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Somit erhält Nanexa insgesamt auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Nanexa-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 7,69 und der RSI25 bei 24,43, was zu einer "Gut"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt wenig Aktivität und eine negative Änderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Nanexa führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Nanexa-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysemethoden und dem Anleger-Sentiment.