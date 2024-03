Nanexa Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Nanexa hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Kommentare und Beiträge zu diesem Wert in den letzten beiden Wochen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert. Insgesamt lässt sich daher die Stimmung der Anleger als "Schlecht" einstufen.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Nanexa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 95, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt keine überkauften oder überverkauften Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Nanexa-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Entwicklung. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz spielen bei der Einschätzung einer Aktie eine Rolle. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten schwach, was zu einer negativen Stimmungsänderung führte. Daher wird die Aktie von Nanexa insgesamt als "Schlecht" eingestuft.