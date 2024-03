Nanalysis Scientific Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird durch die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit ermittelt. Bei Nanalysis Scientific liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 65,63 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 59,63, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,48 CAD um -11,46 Prozent vom aktuellen Kurs (0,425 CAD) abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,46 CAD um -7,61 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung bei Nanalysis Scientific. Die ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen lassen darauf schließen, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Im Bereich Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nanalysis Scientific in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion, da keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festzustellen war.

Insgesamt ergibt sich damit für Nanalysis Scientific eine "Neutral"-Bewertung für den RSI und die Anleger-Stimmung, sowie eine "Schlecht"-Bewertung für die technische Analyse.