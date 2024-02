Nanalysis Scientific Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Nanalysis Scientific liegt der RSI bei 44,12, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Nanalysis Scientific bewegt sich bei 35, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Nanalysis Scientific in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen dominierten insbesondere positive Themen die Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nanalysis Scientific in den sozialen Medien zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nanalysis Scientific wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse erhält die Nanalysis Scientific-Aktie Bewertungen "Gut" aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +14,29 Prozent, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +33,33 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.