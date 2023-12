NanJi E-Commerce Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "8x8":

Die technische Analyse der Nanji E-commerce-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4,01 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,54 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um 11,72 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,5 CNH, was zu einem Abstand von +1,14 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die Aktie lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividende hat Nanji E-commerce derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,72 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,72 Prozent zur Branche und zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen, dass es in den letzten Monat keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität in Bezug auf das Unternehmen war jedoch höher als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 49,47, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Nanji E-commerce-Aktie.