NanJi E-Commerce Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Nanji E-commerce deutlich zum Negativen verändert. Dies geht aus der Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien hervor, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Da überwiegend negative Themen festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nanji E-commerce daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Nanji E-commerce neutral ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Neutral"-Empfehlung, ebenso wie der RSI25 für 25 Tage. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung für Nanji E-commerce. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3,72 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,13 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,86 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt mit 3,5 CNH eine Abweichung von -10,57 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Nanji E-commerce überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.