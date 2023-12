NanJi E-Commerce Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Nanji E-commerce-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 4,03 CNH verzeichnet, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 3,57 CNH einem Abweichung von -11,41 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 3,5 CNH, was einer Abweichung von +2 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat die Nanji E-commerce-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,99 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 33,15 Prozent gestiegen sind, was zu einer Unterperformance von -60,14 Prozent führt. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 34,99 Prozent hatte, liegt Nanji E-commerce 61,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert, was sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, an denen positive Themen dominierten, und fünf Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bezüglich des Unternehmens Nanji E-commerce, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Nanji E-commerce mit 34,56 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Die Aktie wird somit weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.