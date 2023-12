NanFang Ventilator Aktie: Füße still halten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanfeng Ventilator liegt bei 187, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauprodukte-Branche (mit einem KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Nanfeng Ventilator ein neutraler Signalwert von 59,57. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50,34 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "neutral".

In den letzten 12 Monaten erzielte Nanfeng Ventilator eine Performance von 6,02 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Bauprodukte-Branche im Durchschnitt um -0,92 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +6,95 Prozent im Branchenvergleich und einer Überperformance von 6,59 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen ein Rating von "gut" in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu der Einschätzung "schlecht" führt. Auch die Themen rund um den Wert waren vorwiegend negativ, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.