Namura Shipbuild Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein RSI von Namura Shipbuilding von 22,73 führt zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist einen Wert von 33,33 auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" für Namura Shipbuilding.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Namura Shipbuilding zuletzt diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen wurde sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Namura Shipbuilding befasst, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung können interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild einer Aktie liefern. Bei Namura Shipbuilding zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für Namura Shipbuilding. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 658,54 JPY, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1154 JPY lag, was einem Unterschied von +75,24 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 926,86 JPY liegt der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+24,51 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Namura Shipbuilding somit eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse.