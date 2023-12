Namura Shipbuild Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI der Namura Shipbuilding liegt bei 77,82, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 47,83 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität für Namura Shipbuilding ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Namura Shipbuilding eingestellt waren. Die Diskussion war überwiegend positiv, mit nur vereinzelten neutralen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung für Namura Shipbuilding führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Namura Shipbuilding-Aktie von 1001 JPY als "Gut"-Signal bewertet, da er mit +46,72 Prozent Entfernung vom GD200 (682,24 JPY) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen betrachtet, weist einen Kurs von 954,46 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Namura Shipbuilding-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.