Namura Shipbuild Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmung unter den Anlegern zu Namura Shipbuilding ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmungsbewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Namura Shipbuilding-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 723,29 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1266 JPY liegt somit deutlich darüber, was einer Abweichung von +75,03 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit 1037,12 JPY über dem letzten Schlusskurs (+22,07 Prozent Abweichung). Somit erhält die Namura Shipbuilding-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Gut"-Bewertung.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält Namura Shipbuilding eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 51,59 Punkten und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 41,78 und weist ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung zu Namura Shipbuilding in den vergangenen Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.