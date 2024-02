Namsys Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Aktienanalyse der Namsys zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 0,9 CAD liegt 6,25 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt (GD50), was als "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt die Aktie mit einer Distanz von +1,12 Prozent zum 200-Tage-Durchschnitt (GD200) im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich mit dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Namsys eine Rendite von 28,38 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,33 Prozent aufweist, liegt die Namsys mit 33,7 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Namsys liegt aktuell bei 69,23, was weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 70, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion rund um die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die Namsys.