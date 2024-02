Namsys Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die technische Analyse der Namsys-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,89 CAD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war ebenfalls bei 0,89 CAD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht.

Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts wird deutlich, dass dieser bei 0,96 CAD liegt und somit der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält Namsys also eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 81 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine schlechte Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist Namsys überkauft, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst. Somit erhält die Namsys-Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Namsys im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine Rendite von 32,84 Prozent erzielt hat, was mehr als 36 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche liegt die Rendite mit 38,96 Prozent deutlich darüber, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.