Namsys Aktie: Abwarten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Namsys liegt bei 16,22, was unter dem Branchendurchschnitt von 39 liegt. Dies macht die Aktie relativ preisgünstig und erhält daher auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Namsys. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Namsys daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Namsys-Aktie bei 0,86 CAD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt -6,25 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Namsys liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt führt.