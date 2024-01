Namoi Cotton Co-Operative Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Namoi Cotton-Aktie zeigt laut der technischen Analyse einen positiven Trend. Der aktuelle Kurs von 0,48 AUD liegt 17,07 Prozent über dem GD200 (0,41 AUD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 0,42 AUD ein "Gut"-Signal, da der Abstand +14,29 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Namoi Cotton-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Namoi Cotton-Aktie ist ebenfalls positiv. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Namoi Cotton und werden daher neutral bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Bewertungen für die Namoi Cotton-Aktie. Sowohl der RSI7 mit 50 Punkten als auch der RSI25 mit einem Wert von 46,15 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating in diesem Abschnitt führt.