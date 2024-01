Namibia Critical Metals Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Für Namibia Critical Metals ergibt sich ein RSI-Wert von 66,67, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf Stimmung und Buzz in der Internet-Kommunikation gibt es kaum Veränderungen bei Namibia Critical Metals in den vergangenen Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Namibia Critical Metals derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Namibia Critical Metals im vergangenen Jahr eine Rendite von -64,29 Prozent erzielt hat, was 53,56 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,72 Prozent, und Namibia Critical Metals liegt aktuell 53,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.