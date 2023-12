Nameson Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Aktie von Nameson liegt mit einem Kurs von 0,52 HKD derzeit um +8,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +8,33 Prozent liegt. Daher wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild rund um die Aktie von Nameson haben wir sowohl die Analysen von Bankhäusern als auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Nameson blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Nameson bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Nameson in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,92 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche um 19,71 Prozent gestiegen, was zu einer Outperformance von +11,2 Prozent für Nameson führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,31 Prozent im letzten Jahr, wobei Nameson um 25,61 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nameson derzeit 14. Dies ergibt eine positive Differenz von +8,07 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhalten die Analysten eine "Gut"-Bewertung für Nameson.