Nameson Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nameson beträgt 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,64 für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass der Kurs von Nameson bei 0,5 HKD liegt, was +6,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Basierend auf den vergangenen 200 Tagen wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +4,17 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also sowohl kurzfristig als auch langfristig als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat Nameson in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,92 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 24,49 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +6,43 Prozent für Nameson. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Performance von Nameson mit 20,83 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Nameson weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (44,44 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (43,75 Punkte) werden daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Nameson daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Nameson aus fundamentaler und technischer Sicht gut positioniert ist und weitere Aufmerksamkeit verdienen könnte.