Nameson Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

In den letzten zwei Wochen wurde Nameson von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Nameson ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,07 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" liegt. Dies entspricht einer Differenz von 81 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Nameson-Aktie von 0,52 HKD als "Gut"-Signal bewertet, da er um 8,33 Prozent über dem GD200 (0,48 HKD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 0,51 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,96 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Nameson-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nameson zeigt einen Wert von 75, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,86 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis des RSI.