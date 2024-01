Nameson Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die technische Analyse der Nameson-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,48 HKD lag. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 0,5 HKD in ähnlicher Nähe (+4,17 Prozent Unterschied), was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,49 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem Durchschnitt (+2,04 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nameson-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der Nameson-RSI bei 71,43 liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,33, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Nameson festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Nameson eingestellt waren, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nameson daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt wird die Nameson-Aktie in verschiedenen Bereichen mit einem "Neutral"-Rating versehen, was auf eine allgemeine Neutralität in Bezug auf die charttechnische Entwicklung, den Relative Strength-Index, das Sentiment und die Anlegerstimmung hinweist.